WWE RAW: Legende feiert völlig überraschendes Comeback

Unerwartetes Comeback bei WWE Monday Night RAW: Hall of Famerin Lita hilft ihrer alten Rivalin Becky Lynch - ein großes gemeinsames Match scheint in Planung.

Unter dem Jubel der Fans ertönte die Musik der Legende, als Ex-Damenchamp Lynch gegen Bayley und ihre Gefährtinnen Dakota Kai und Iyo Sky in höchster Not war.

Lita und Becky Lynch haben Vorgeschichte

Lynch und Lita haben eine gemeinsame Vorgeschichte: Lita war im vergangenen Jahr für die Show No Escape (Elimination Chamber) schon einmal aus dem Ruhestand zurückgekehrt und forderte Lynch in einem sehenswerten Co-Main-Event der Show um den Damentitel heraus.

Nun knüpft die 47-Jährige - einst berühmt für ihr Team Xtreme mit Jeff und Matt Hardy, ihre Dauerfehde mit Hall-of-Fame-Kollegin Trish Stratus und ihre Rolle an der Seite von Ex-Champion Edge - an die Story an und steht offensichtlich vor einem weiteren großen Auftritt. Vor WrestleMania steigt die nächste Auflage von No Escape am 18. Februar.