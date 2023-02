Bitterling ist "nicht bange" in Sachen Biathlon-Nachwuchs

Für die Zukunft brauche es in Deutschland generell ein durchlässigeres System. "Wenn sich einer anbietet, dann müssen wir den in absehbarer Zeit in der nächsthöheren Wettkampfserie bringen. Das ist extrem motivierend für junge Athleten", erklärte Bitterling, der im vergangenen April auf Bernd Eisenbichler gefolgt war: "Es braucht auf jeden Fall diesen Konkurrenzkampf. Im Fußball muss der Topstürmer auch mal auf die Bank, wenn er ein paar Spiele nicht trifft."

Die am Mittwoch beginnende Heim-WM in Oberhof solle dem Biathlon-Sport in Deutschland nochmal neuen Schwung verleihen. Es gelte, "nach den schwierigen Corona-Jahren einen kleinen neuen Biathlon-Boom auszulösen", so Bitterling.