Erik Lesser über Leben nach Biathlon: "Erschreckend, wie schnell es bergab geht"

Es sei „erschreckend zu spüren, wie schnell es bergab geht. Man geht es an wie früher - und 500 Meter später explodiert dein Herz, explodiert deine Lunge und du fragst dich: Was ist hier los?“ Er habe nicht nur einen, sondern „gleich von Anfang an zwei, drei Gänge zurückschalten“ müssen: „Es ist schon ein bisschen traurig, aber die Form verschwindet schneller, als man möchte.“

Lesser wird zum zweiten Mal Vater

Lesser ist mit seiner Karriere, aber auch dem neuen Leben rundum zufrieden: „Mein Kalender ist zudem so schnell voll geworden, wie es mir prophezeit wurde.“ Bei der anstehenden Heim-WM wird er als Experte im Dienst sein, außerdem arbeitet er an seiner A-Trainer-Lizenz und will in knapp drei Jahren Diplom-Trainer sein.