SC Freiburg: Streich muss nach Rauswurf beim BVB aufpassen - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Freiburg-Coach Christian Streich fliegt beim Auswärtsspiel in Dortmund mit Gelb-Rot aus der Coaching-Zone. Der 57-Jährige ist für emotionale Aktionen bekannt. Jetzt allerdings muss Streich aufpassen, findet SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

In seiner elften Saison steht er beim SC Freiburg an der Seitenlinie und führte seinen Verein bis in die Europa League. Freiburg ist ein deutscher Spitzenverein, die Arbeit der Verantwortlichen verdient jede Anerkennung. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)