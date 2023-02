Erdbeben in der Türkei: Zwei Fußball-Profis vermisst - Badas verletzt

So berichten türkische Medien, dass derzeit eine Suchaktion nach Christian Atsu läuft. Der ehemalige Spieler vom FC Chelsea und Newcastle United befand sich mit seinem derzeitigen Team Hatayspor in der Unglücksregion.

Türkei bangt um vermissten Torhüter Türkaslan

Badas schwer verletzt beim Erdbeben

Etwas mehr Glück hatte der in Deutschland geborene Baris Basdas, Teamkollege von Türkaslan. In der BILD berichtet dessen Berater Serdar Topcu, dass sein Klient er aus dem zweiten Stock gesprungen sei und sich schwer am Fuß verletzt habe.

Basdas spielte in der Jugend beim 1. FC Köln und Alemannia Aachen, ehe er in die Türkei ging. In der Saison 2020/2021 absolvierte er 18 Partien für Hannover 96 und kehrte im Anschluss zurück in das europäische Land.