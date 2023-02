TV-Experte beim Super Bowl? Tom Brady verkündet Entscheidung zu seiner Zukunft

Wie die Quarterback-Legende in der TV-Sendung „The Herd with Colin Cowherd“ auf Fox Sports verriet, wird er das lukrative Angebot des Senders, dort nach dem Ende seiner aktiven Karriere als Experte einzusteigen, in diesem Jahr nicht annehmen - sondern erst 2024.

„Ich will großartig sein in dem, was ich tue“, erklärte Brady seinen Entschluss. Er habe in der vergangenen Woche mit den Verantwortlichen gesprochen und es sei „großartig, dass sie mich meine Chance bei Fox im Herbst 2024 ergreifen lassen“.