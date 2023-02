3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SC Verl, 1:1 (1:1)

Oliver Batista Meier beförderte das Leder zum 1:0 von Verl in die Maschen (12.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 9.323 Zuschauern markierte Dominik Martinovic das 1:1. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Doppelwechsel wollte der SC Verl frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Michel Kniat Yari Otto und Stijn Meijer für Vinko Sapina und Nicolas Sessa auf den Platz (62.). Als Referee Heft (Neuenkirchen) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.