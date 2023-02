Bundesliga: Eintracht-Oldie Hasebe bricht Rekord - Frankfurt-Boss ist voll des Lobes

Urgestein Makoto Hasebe wird in Frankfurt nicht nur gefeiert, sondern weiter gebraucht. Steht der Organisator der Eintracht auch noch mit 40 auf dem Platz?.

Nach beinahe vier Monaten verletzungsbedingter Abstinenz durfte Makoto Hasebe gegen den FC Bayern München wieder mitwirken. Mit 39 Jahren und zehn Tagen ist er seitdem ältester Bundesliga-Feldspieler in der Historie von Eintracht Frankfurt, er überholte Richard Kreß (38 Jahre, 360 Tage). ( Eintracht verkündet Trapp-Coup )

Beim Sieg gegen Hertha BSC startete der Japaner zum vierten Mal in dieser Bundesligasaison, mit ihm in der ersten Mannschaft holte die Eintracht zehn von zwölf möglichen Zählern.

Krösche singt Loblied auf Hasebe

Sportvorstand Markus Krösche schwärmte zuletzt: „Makoto strahlt natürlich eine gewisse Ruhe aus. Das hilft in einem solchen Spiel gegen einen guten Gegner.“

Nein, auch beim Frankfurter Oldie läuft nicht alles perfekt, er benötigte etwas Anlaufzeit in München. Doch mit jeder Minute kam die Sicherheit zurück.

Hasebe ist als letzter Mann kein Libero der alten Schule. Er rennt nicht, wie früher Lothar Matthäus oder Matthias Sammer, dynamisch mit Ball am Fuß über den gesamten Platz. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Stattdessen gibt er Halt, die Mitspieler können sich an ihm festhalten, er ist ein Fels in der Brandung, der selbst einen Weltklasse-Angreifer wie Harry Kane zum Staunen brachte. Mit wenig Worten und klaren Gesten führt er Regie, er dirigiert das Eintracht-Orchester mit Eleganz und ganz feiner Klinge. Natürlich ist auch er nicht frei von Fehlern, ab und an misslingt ein Pass oder ein Zweikampf geht verloren.