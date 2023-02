Comeback-Kings und langer Atem! RB Leipzig sichert sich Ticket für WM-Playoffs

FIFA 23: RB Leipzig löst Ticket für WM-Playoffs

Dem sächsischen Duo gelang schon in der ersten von insgesamt bis zu drei Spielwochen der Sprung in die Playoffs. Nach mehreren Comebacks am Premierentag (0:2, 4:1 vs. Arka Gdynia Esports / 0:1, 3:1 vs. Team Futwiz) sowie einem Kraftakt gegen SAF - drei direkte Duelle - sicherte sich das Zweiergespann am Ende den ersten Rang in Division eins der Zone „Europa Central-East“.