Neuer-Knall beim FC Bayern: “Unverständlich und auch enttäuschend” - Präsident Hainer findet klare Worte

Manuel Neuer hat mit seinem brisanten Interview in der Süddeutschen Zeitung und bei The Athletic für großen Wirbel beim FC Bayern gesorgt.

„Es war für uns unverständlich und auch enttäuschend, dass Manuel Neuer nicht den direkten Weg zu uns gesucht hat, sondern an die Öffentlichkeit gegangen ist. Enttäuscht ist bei mir noch mehr als sauer. Weil ich gedacht habe, der Manuel ist so lange bei uns, ist so ein toller Spieler, dass er so viel Vertrauen hat und das erst mit uns bespricht“, sagte Hainer bei BR24 Sport. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)