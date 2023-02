Bundesliga: Der schnellste Elfmeter der Geschichte für HSV in Paderborn

Bundesliga-Neuling SC Paderborn stellt in seiner Premieren-Saison einen Bundesliga-Rekord auf. SPORT1 erinnert an den schnellsten Elfmeter im deutschen Oberhaus.

In seiner ersten Bundesliga-Saison spielte der SC Paderborn wie erwartet von Beginn an gegen den Abstieg. Dem konnte der tapfere Neuling auch nicht entgehen, was nicht zuletzt an seiner Unerfahrenheit lag.