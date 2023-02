FC Bayern: So erklärt Neuer das Verhältnis zwischen Nübel und Tapalovic

Manuel Neuer glaubt das nicht. „Das kann ich mir nicht vorstellen“, erklärte der Torhüter in seinem brisanten Interview mit der Süddeutschen Zeitung und The Athletic auf die Frage, ob er einen Zusammenhang zwischen dem Aus seines Freundes bei Bayern und Nübels Aussagen sehe.

Der von Bayern an die AS Monaco ausgeliehene Torhüter des FC Bayern hatte im ZDF-Sportstudio über das Verhältnis zu Tapalovic gesagt: „Kontakt war nicht viel vorhanden. Davor (in Nübels Zeit bei Bayern; Anm. d. Redaktion) hatten wir ein normales Verhältnis, haben normal trainiert. In meiner Zeit in Monaco gab es nicht viel Kontakt.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)