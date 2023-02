"Kahn kam an und meinte: 'Ich schieße'": Effenberg und Stevens verraten Details zum irren Titelfinale 2001

Schalkes Vier-Minuten-Titel: So erlebten es Stevens und Effe

Als Huub Stevens im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 auf die bitteren Minuten vom 19. Mai 2001 angesprochen wird und das Video sieht, fängt er sogar an zu lachen.

Er merkt aber an: „Es hat zehn Jahre gedauert, bis es nicht mehr weh tat, die Bilder zu sehen. Meister zu werden, wäre damals sensationell gewesen.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Schalke für vier Minuten Meister

Für vier Minuten und 38 Sekunden sahen sich an jenem Tag alle Schalker und der damalige Coach Stevens am Ziel ihrer Träume - und feierten bereits die vermeintlich erste Meisterschaft seit 1958. Mit 5:3 siegten die Knappen zu Hause gegen Unterhaching und parallel schien es, als würde der FC Bayern mit Effenberg seinen Vorsprung in der Tabelle durch ein 0:1 gegen den HSV einzubüßen.