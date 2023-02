Erträge und Verluste der Frauen-BL gestiegen

Frauen-Bundesliga blickt optimistisch in die Zukunft © FIRO/FIRO/SID

Die Bundesliga der Frauen zieht ein gemischtes Fazit zur Vorsaison. Während es in einigen Bereichen Fortschritte gibt, schreiben die Klubs erneut rote Zahlen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat für die Saison 2021/22 der Frauen-Bundesliga trotz roter Zahlen ein zufriedenes Fazit gezogen und blickt dank des EM-Booms optimistisch in die Zukunft. „Was Sichtbarkeit, Reichweite und Erträge angeht, konnte unsere Liga erneut zulegen“, sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch zum am Montag veröffentlichten Saisonreport.

Demnach haben die zwölf Bundesligisten in der vergangenen Spielzeit Rekordeinnahmen von über 17 Millionen Euro erwirtschaftet. Dem stehen allerdings doppelt so hohe Rekordausgaben von 35 Millionen Euro gegenüber. In der Spielzeit zuvor hatten diese Werte bei etwa 15 Millionen und fast 30 Millionen Euro gelegen.