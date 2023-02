BDR mit starker Besetzung zur Bahn-EM

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) startet mit einer starken Besetzung bei der Bahn-EM in Grenchen in der Schweiz.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) startet mit einer starken Besetzung bei der Bahn-EM in Grenchen in der Schweiz. Bei den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen werden neben Medaillen auch die ersten Punkte für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 vergeben.