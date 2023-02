Rodler Loch gegen Rückkehr russischer Sportler

Er könne sich nicht vorstellen, dass russische und ukrainische Athleten gemeinsam in der Umkleide sitzen und sich umziehen. Der Ausschluss sollte seiner Meinung nach auch solange bestehen bleiben, bis der Ukraine-Krieg beendet sei. Auch bei Sportlern von anderen Nationen sei dies die vorherrschende Haltung, sagte Loch. Für die russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten sei es zwar eine extrem harte Entscheidung, aber die einzig richtige.

Die diskutierte Teilnahme russischer Athleten als "neutrale Athleten" ist für Loch keine Alternative. Jeder wisse, für welches Land die Sportler an den Start gingen, und diese würden im Anschluss an ihre Wettkämpfe auch in Russland für ihre Erfolge geehrt. "Das ist im Endeffekt nur Augenwischerei", sagte Loch.