3. Sieg in Folge! Gen.G Mobil1 Racing gewinnt NA-Regional 1 des Winter Splits

Am Wochenende fand das erste NA-Regional des Winter Splits der RLCS statt. Gen.G setzte seine Siegesserie fort und schnappte sich verdient die Krone.

Am vergangenen Wochenende kehrte die RLCS auch in Nordamerika aus der Winterpause zurück. Das erste Regional des neuen Splits brachte einige Überraschungen, bot beim Ausgang aber ein mittlerweile gewohntes Bild.

Nach dem Sieg im dritten Herbst-Regional und im darauffolgenden Major hat Gen.G Mobil1 Racing auch zum Start des Winter Splits die starke Form unter Beweis gestellt. Aktuell führt kein Weg am erst vor der Saison gebildeten Team vorbei.

Gen.G gewinnt Winter-Regional

Der Rocket League-Einstieg von Gen.G war vor der Saison von einigen Diskussionen begleitet worden. Mit Jack „ ApparentlyJack “ Benton und Joseph „ noly “ Kidd wagten zwei englische Spieler den Schritt in die USA und taten sich dort mit dem Rookie Nick „ Chronic “ Iwanski zusammen. Die Fallhöhe war entsprechend groß.

Der Start hätte dann aber kaum erfolgreicher laufen können. Das Team erreichte bei allen fünf RLCS-Events, an denen sie in dieser Saison teilnahmen, das Finale und konnten die letzten drei allesamt für sich entscheiden. Aktuell sind sie das Team, das es weltweit erstmal zu schlagen gilt.

In der Gruppenphase landete Gen.G noch hinter Complexity Gaming auf Platz zwei. Beide Teams trafen sich dann am Sonntag im internationalsten RLCS-Finale der NA-Geschichte wieder. Mit Chronic war dort tatsächlich nur ein US-Amerikaner vertreten, die anderen Spieler kamen aus England, Spanien, Argentinien und Chile. Das zeigt, wie umkämpft die NA-Region mittlerweile ist.

Im Finale gab es nur ein kurzes Aufbäumen von Complexity, die mit ihrem Turnier dennoch zufrieden sein dürften. Am Ende entschied Gen.G das Duell mit einem überzeugenden 4:1 für sich.

Überraschungen im Major-Rennen

Auf dem Weg ins Grand Final gab es auch einige Überraschungen, die das Major-Rennen von Beginn an spannend machen. OpTic Gaming schied etwa schon in der Gruppenphase aus und setzte damit den schwachen Lauf aus dem Fall Split fort.

Wiedererstarkt präsentierte sich dagegen Dignitas. In der Gruppe mit Gen.G und Complexity reichte es nur zu einem dritten Platz, danach ging es aber bis ins Halbfinale. Auf dem Weg dorthin wurden mit Version1 und Spacestation Gaming zwei Major-Teilnehmer ausgeschaltet.

FaZe Clan, bisher die Nummer 2 in NA, fuhr mit einer Top-12-Platzierung das schwächste Finish der bisherigen Saison ein. Vor dem zweiten Regional in zwei Wochen sind die fünf Major-Plätze also stark umkämpft.