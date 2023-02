Golf-Karriere: Gareth Bale wird bei erstem Turnier von Aaron Rodgers abgehängt

Gareth Bale hat drei Wochen nach seinem Abschied von der Fußballbühne einen erfolgreichen Start in seine Golf-Karriere hingelegt.

Der 33-Jährige belegte beim prestigeträchtigen Pro-Am-Turnier im kalifornischen Pebble Beach an der Seite von Profi Joseph Bramlett (USA) den 16. Platz unter 156 Paaren. Das Duo beendete das auf drei Runden verkürzte Turnier in der Amateur-Wertung mit 16 Schlägen unter Par.

Der walisische Rekordnationalspieler Bale hatte schon während seiner Fußball-Karriere kein Geheimnis aus seiner Leidenschaft für Golf gemacht. "Er denkt zuerst an das Nationalteam von Wales, dann an Golf und dann an Real Madrid", hatte Real-Manager Predrag Mijatovic einmal gesagt.