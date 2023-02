Herrmann-Wick hofft bei Heim-WM auf den "Magic Moment"

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick will bei den Weltmeisterschaften in Oberhof die Heim-Atmosphäre zu ihrem Vorteil nutzen.

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick will bei den Weltmeisterschaften in Oberhof die Heim-Atmosphäre zu ihrem Vorteil nutzen.

„Man hat bei den European Championships in München gesehen, was für krassere Leistungen dann noch drin sind“, sagte die 34-Jährige dem SID : „Es wäre schön, in ein Fahrwasser zu kommen, wo man über sich hinauswachsen kann - einfach einen Magic Moment zu erleben. Wenn man auf diesen Zug aufspringen kann, wird es für einen Athleten einmalig.“

Konkrete Ziele setzt sich Herrmann-Wick für die am Mittwoch beginnenden Titelkämpfe allerdings nicht. "Ich bin gar nicht ergebnisorientiert", betonte die Oberwiesenthalerin: "Meine Einstellung lautet grundsätzlich: Alles kann, nichts muss. Ich versuche mein gutes Mindset zu behalten und entspannt zu bleiben. Ich will es einfach laufen lassen. Ich bin keine Maschine. Aber grundsätzlich stehen die Zeichen schon mal gut, es gibt aktuell keine schlaflosen Nächte."

„Man braucht auch das Quäntchen Glück“

Ob die WM ihr letztes Großereignis wird, ließ Herrmann-Wick offen. "So etwas wie Aufhören sind die letzten Gedanken, die ich in so einer Vorbereitung habe", erklärte die Wahl-Ruhpoldingerin: "Ich bin voll motiviert, ganz andere Sachen haben Priorität. Ich möchte mir keine Gedanken machen über etwas, das nicht in naher Zukunft ansteht."