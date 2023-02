FC Bayern: "In der Bringschuld" - das erwartet Nagelsmann jetzt von Neuer

Bayern-Keeper Manuel Neuer brach nach dem überraschenden Aus seines Torwarttrainers und engen Freundes Toni Tapalovic beim Rekordmeister das Schweigen. In einem Interview mit der SZ und The Athletic teilte der aktuell verletzte Kapitän mit hochbrisanten Aussagen gegen seinen Arbeitgeber aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Für mich war das ein Schlag - als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe schon viel erlebt“, erklärte der 36-Jährige unter anderem - was den Verantwortlichen beim FC Bayern, die über das Interview nicht informiert waren, sauer aufstieß.