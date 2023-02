NFL: Monster-Catch! St. Brown glänzt beim Pro Bowl

St. Brown hatte sich dank eines spektakulären Salto-Catches in einem Swimming Pool in der Vorauswahl gegen Vikings-Profi Justin Jefferson durchgesetzt hat. Auch Diggs war gegen den Lions-Receiver chancenlos. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

EQ hilft Amon-Ra beim Pro Bowl

Während St. Brown beide seiner Durchgänge mit Catches abschloss, hatte Diggs so seine Probleme mit dem ovalen Spielgerät. In Runde eins fing der Deutsche den Football nach einem Sprung auf ein Trampolin und einem Salto mit halber Schraube. ( NEWS: St. Brown träumt von Olympia )

Im zweiten Durchgang war dann auch sein älterer Bruder Equanimeous (Chicago Bears) mit von der Partie. Beide liefen von gegenüberliegenden Seiten an, EQ dabei einen Tick eher. Der ältere Bruder fing den Football nach einem Sprung auf das Trampolin in der Luft und warf diesen noch in Fallen zu seinem Bruder, der den Ball nach einem Sprung über das Lions-Maskottchen spektakulär fing. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)