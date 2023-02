Bundesliga: Nach Treffen mit Präsident Neuendorf - Kemme sieht "Identifikationsproblem" im Fußball

"Krass": So stoppte TV-Expertin einen Taschendieb

Anderthalb Monate nach der Fußballweltmeisterschaft in Katar ist die One-Love-Thematik immer noch präsent. Im SPORT1 Doppelpass spricht Tabea Kemme über das Identifikationsproblem des DFB.

Knapp sechs Wochen nach der ethisch umstritten Weltmeisterschaft in Katar, stellt man sich in Fußball-Deutschland weiter der Frage: Wie geht man in Zukunft mit Thematiken wie „One-Love“ oder Menschenrechts Angelegenheiten um?