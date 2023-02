La Liga: Barcelona nutzt Patzer von Real

Spitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Liga den Patzer von Rivale Real Madrid ausgenutzt und einen großen Schritt in Richtung Titel gemacht.

Die Katalanen siegten am Sonntagabend 3:0 (0:0) gegen den FC Sevilla und feierten in der Liga den fünften Erfolg in Serie. Barca liegt in der Tabelle nun acht Punkte vor den Königlichen, die zuvor überraschend 0:1 (0:1) bei RCD Mallorca verloren hatten.