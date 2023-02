Plant Biathlon-Newcomerin Anamarija Lampic einen WM-Paukenschlag?

Anzeige

Wegen Weihnachtsgeschenk: So kam Dahlmeier zum Biathlon

Um Biathlon-Newcomerin Anamarija Lampic ranken sich Gerüchte über ein Comeback im Skilanglauf - zumindest vorübergehend bei einem Saisonhighlight.

Anamarija Lampic geht möglicherweise nicht nur bei der Biathlon-WM (8. - 19. Februar in Oberhof), sondern auch bei der Nordischen Ski-WM in Planica (21. Februar bis 5. März) an den Start.

Wie die schwedische Zeitung Expressen nun vermeldet, ist ihre Entscheidung dazu gefallen. Eine offizielle Information der Slowenin oder ihres Verbands gibt es allerdings noch nicht. (Biathlon-WM 2023: Alle Rennen im LIVETICKER)

„Der Prozess läuft noch, den kann man interpretieren, wie man möchte“, zitiert das Medium Ola Vigen Hattestad, norwegischer Trainer des Langlaufteams Sloweniens.

Die Sportlerin selbst hatte am Rande der Biathlon-Wettbewerbe in Pokljuka Anfang Januar noch gesagt, dass sie einen Start bei der Weltmeisterschaft in ihrem Heimatland nicht ausschließe.

Lampic hat berühmte Vorgängerinnen

Lampic, die seit dieser Saison im Biathlon-Weltcup startet, wäre nicht die erste Ex-Langläuferin, die zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Auch Miriam Neureuther (damals Gössner) war nach ihrem Umstieg zu den Skijägern noch einmal bei Großevents ohne Gewehr an den Start gegangen.

Die 27-jährige Slowenin hat in ihrer Premieren-Saison mit zwei fünften Plätzen im Sprint bewiesen, dass sie das Potenzial hat, eine ähnlich erfolgreiche Umsteigerin zu werden wie Denise Herrmann-Wick.

Allerdings waren auch Ränge jenseits der 60 dabei, da sie sich zu viele Schießfehler leistete, weshalb sie teilweise auch im zweitklassigen IBU-Cup startete.

Lampics Laufleistung ist herausragend, weshalb man in Schweden befürchtet, dass die dreimalige Medaillengewinnerin bei Langlauf-Weltmeisterschaften auch bei den Spezialistinnen in Planica mithalten und den starken Skandinavierinnen das Edelmetall in gewissen Wettbewerben streitig machen könnte.

