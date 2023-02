Anzeige

Bundesliga: Kimmich-Rot sorgt für Diskussionen: "Es war schon sehr wenig" Kimmich-Rot sorgt für Diskussionen

Nagelsmann lobt Kampfbereitschaft

Der FC Bayern verliert in Wolfsburg Joshua Kimmich durch einen Platzverweis. Die Gelb-Rote-Karte sorgt allerdings für Gesprächsstoff.

Zurück in der Erfolgsspur!

Der FC Bayern springt dank eines 4:2-Auswärtssieges beim VfL Wolfsburg zurück an die Tabellenspitze. Der Sieg brachte jedoch einen faden Beigeschmack mit sich, Joshua Kimmich flog in der 54. Minute mit Gelb-Rot vom Platz und fehlt somit am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den VfL Bochum.

In der 34. Minute sah der 27-Jährige die erste Verwarnung, nachdem er vom Schweden Mattias Svanberg an der Achillessehne getroffen wurde und ihn daraufhin zu Boden schubste. „Da lasse ich mich ein bisschen provozieren“, gab Kimmich nach der Partie bei DAZN zu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Auch Julian Nagelsmann nahm Kimmich eher in Schutz: „Generell glaube ich, dass der Wolfsburger Spieler auch stehen bleiben kann, den er da schubst. Generell war er emotional, weil der Spieler ihm in die Achillessehne tritt. Generell mag ich Emotionen, wenn es aber in einer Gelben Karte endet, ist es ärgerlich.“

Kimmich sieht Gelb-Rot nach Foul gegen Arnold

Mit der Verwarnung im Hinterkopf agierte Kimmich zunächst etwas bedachter, was sich in der 54. Minute ändern sollte: Nach einem Münchner Ballverlust am Wolfsburger Strafraum nahm Maximilian Arnold den Ball auf und leitete den Gegenangriff ein.

Dabei kreuzte er geschickt Kimmichs Laufweg, der Bayern-Star packte Arnold an der Schulter und brachte ihn zu Fall. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Kimmich: „Es war schon sehr wenig“

Schiedsrichter Harm Osmers blieb nichts anderes übrig, als den gebürtigen Schwaben vom Platz zustellen. Es war der allererste Platzverweis für Kimmich in seiner Profikarriere.

„Der Maxi (Arnold, Anm d. Red.) weiß natürlich, dass ich schon Gelb habe und ihm hinterherlaufe“, beschrieb der 27-Jährige die Szene aus seiner Sicht: „Er entschleunigt ein bisschen, nimmt Tempo raus. Er will natürlich, dass ich auflaufe. Ich selbst sehe nicht, dass ich ihm am Trikot gezogen habe. Wenn ich ihn ziehen würde, würde der Arm ja eher runtergehen. Er geht aber nach hinten.“

Dabei machte er Arnold keinen Vorwurf und sah ein, dass er sich auch hätte anders verhalten können: „Klar kann ich einfach wegbleiben. Es war keine bewusste Aktion von mir, einen Konter zu unterbinden. Mir war schon bewusst, dass ich eine Gelbe hatte. Ich wollte kein Foul machen. Wenn der Schiedsrichter auf Freistoß entscheidet, weiß ich nicht, ob er zwingend Gelb-Rot geben muss. Es war schon sehr wenig.“

Arnold macht deutlich: „Das ist völliger Schwachsinn!“

Kimmichs Gegenspieler konnte die Entscheidung des Unparteiischen naturgemäß nachvollziehen. Dass er dem Bayern-Star durch sein Verhalten bewusst die zweite Gelbe Karte anhängen wollte, bestritt er jedoch vehement.

„Ich habe jetzt niemanden bewusst, wo ich sage ‚jetzt hat der eine Gelbe Karte und ich laufe jetzt den an, damit der eine Gelb-Rote Karte bekommt‘. Das ist absolut nicht meine Art, das ist völliger Schwachsinn!“, stellte Wolfsburgs Kapitän klar.

Auf die Frage, ob er bewusst Kimmichs Weg gekreuzt habe, antwortete Arnold ehrlich: „Ja absolut, ich muss mir ja einen Vorteil verschaffen. Und ich glaube, ich habe ein paar Meter vor mir, wenn er mich nicht gefoult hätte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Allerschnellste. Mit geht dann irgendwann das Tempo aus“, witzelte er.