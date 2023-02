NBA-Superstar Irving vor Wechsel nach Dallas

Der umstrittene NBA-Superstar Kyrie Irving steht vor einem Wechsel von den Brooklyn Nets zu den Dallas Mavericks. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Irving hatte seinen Klub zuletzt aufgefordert, ihn innerhalb der Basketball-Profiliga an einen anderen Klub abzugeben. Nun wird der Wunsch des 30-Jährigen offenbar erfüllt.

Maxi Kleber, derzeit verletzter deutscher Nationalspieler in Diensten der Mavericks, bekommt es mit einem nicht ganz einfachen neuen Mitspieler zu tun. Irving hat in den letzten Jahren für viele Schlagzeilen gesorgt. So weigerte sich der siebenmalige Allstar, die Corona-Impfung vornehmen zu lassen und verpasste deshalb wegen der geltenden Bestimmungen eine ganze Reihe von Spielen.