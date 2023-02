FC Bayern siegt nach Neuer-Theater! Kimmich fliegt, Musiala zaubert - aber einige Baustellen bleiben

Der FC Bayern meldet sich in der Bundesliga zurück. Die Münchner überrollen Wolfsburg zunächst - und lassen danach gehörig nach. Zum Sprung an die Spitze reicht es dennoch.

Von Beginn an knüpfte Bayern an das Gesicht aus dem Pokalspiel gegen Mainz (4:0) an und entfachte großen Druck auf die Wolfsburger Defensive, die Kingsley Coman in der 9. Minute zum ersten Mal überwinden sollte.