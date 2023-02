Bundesliga: Traumtore bringen Werder drei Punkte in Stuttgart

Zweiter Sieg in Folge!

Der SV Werder Bremen hat am Sonntag sein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) gewonnen. Dabei erzielten Jens Stage (59.) und Marvin Duksch (77.) jeweils ein Traumtor für die Mannschaft von Trainer Ole Werner. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Die Grün-Weißen springen mit dem Erfolg auf den 8. Tabellenplatz und halten den Anschluss an die internationalen Ränge. Der VfB rutscht hingegen auf den Relegationsplatz ab. Neu-Coach Bruno Labbadia wartet nach seiner Anstellung in der Winterpause weiterhin auf den ersten Sieg in der Bundesliga. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)