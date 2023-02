3. Liga: Rot-Weiss Essen – MSV Duisburg, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Essen und Duisburg ohne Torerfolg in die Kabinen. In der Halbzeitpause änderte Torsten Ziegner das Personal und brachte Marvin Ajani und Niclas Stierlin mit einem Doppelwechsel für Caspar Jander und Marlon Frey auf den Platz. Für das erste Tor sorgte Jose-Enrique Rios Alonso. In der 53. Minute traf der Spieler von Rot-Weiss Essen ins Schwarze. Torsten Ziegner wollte den MSV Duisburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Chinedu Ekene und Phillip König eingewechselt für Kolja Pusch und Julian Hettwer neue Impulse setzen (64.). Moritz Stoppelkamp, der in der 89. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende trennten sich Essen und die Zebras schiedlich-friedlich.