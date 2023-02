Serie A: Wie der AC Mailand zur Lachnummer Europas wurde

Nach über zehn Jahren gelang es den Rossoneri mal wieder, die gesammelte Konkurrenz hinter sich zu lassen - in erster Linie den Lokalrivalen Inter, der im Jahr davor triumphiert hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Auch die neue Saison ließ sich gut an, nach sechs Spieltagen zierte Milan punktgleich mit Tabellenführer SSC Neapel die Spitze der Serie A. Eine 1:2-Heimpleite gegen Napoli wirkte nur kurz als Stimmungskiller, denn anschließend starteten die Mailänder eine neue Serie, unter anderem mit einem 2:0-Sieg gegen Juventus.

In diesen Oktobertagen war die Welt für die Milan-Fans noch in Ordnung – etwas, was sie drei, vier Monate später nicht mehr behaupten würden.