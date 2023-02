Viererbob-WM: Friedrich siegt vor Hall

Der 32-Jährige gewann am Sonntag zum Abschluss der WM in St. Moritz das Rennen im großen Schlitten souverän, 0,69 Sekunden trennten ihn nach vier Läufen vom Briten Brad Hall und vom Letten Emils Cipulis - beide holten zeitgleich Silber.

Friedrich gelang zudem umgehend die Revanche. Im Zweier am vergangenen Wochenende hatte er mit deutlichem Rückstand auf Lochner nur Silber geholt, damit riss eine eindrucksvolle Serie: Seit 2017 war er bei Großereignissen in beiden Schlitten ungeschlagen gewesen. Im Vierer immerhin hat die Serie nun Bestand, es war Friedrichs fünfter WM-Sieg in Folge. Auch bei den Winterspielen 2018 und 2022 holte er Gold in der Königsdisziplin.