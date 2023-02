2. Liga: FC Hansa Rostock – Hamburger SV, 0:2 (0:1)

Der Hamburger SV erreichte einen 2:0-Erfolg bei FC Hansa Rostock. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der HSV löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatte die Hansa für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 1:0.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Ludovit Reis mit dem 1:0 für Hamburg zur Stelle (40.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Endgültig verloren war das Match für Rostock in der 80. Minute, als Damian Roßbach mit der Ampelkarte vom Feld flog. Mit einem Doppelwechsel holte Patrick Glöckner Svante Ingelsson und Nico Neidhart vom Feld und brachte Ryan Malone und Dong-Gyeong Lee ins Spiel (83.). Beim Hamburger SV kam Andras Nemeth für Bakery Jatta ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (86.). Das Team von Coach Tim Walter baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Nemeth in der 90. Minute traf. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Welz (Wiesbaden) gewann der HSV gegen FC Hansa Rostock.