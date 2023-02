3. Liga: VfB Oldenburg – TSV 1860 München, 2:2 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Kebba Badjie war nach Wiederbeginn Rafael Brand für Oldenburg im Spiel. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Erik Tallig sorgen, dem Günther Gorenzel-Simonitsch das Vertrauen schenkte (51.). Erik Tallig ließ sich in der 58. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für 1860. In der 63. Minute stellte VfB Oldenburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Jakob Bookjans und Orhan Ademi auf den Platz und ersetzten Robert Zietarski und Marc Stendera. Bei den Gastgebern kam Pascal Richter für Leon Deichmann ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (82.). In der 83. Minute brachte Marcel Bär das Netz für den TSV 1860 München zum Zappeln. Richter machte dem Gast kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. In der 90. Minute kam Oldenburg zum Anschlusstreffer, als Manfred Starke vor 6.002 Zuschauern zur Stelle war. Schließlich gingen VfB Oldenburg und 1860 mit einer Punkteteilung auseinander.