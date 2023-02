2. Liga: 1. FC Magdeburg – Karlsruher SC, 1:1 (0:1)

Die 18.300 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Sebastian Jung brachte den KSC bereits in der dritten Minute in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt. Gelesen war die Messe für den 1. FC Magdeburg noch nicht, als Kai Brünker und Amara Condé bei einem Doppelwechsel für Luc Castaignos und Andreas Müller auf das Feld kamen (79.). Für den Gastgeber avancierte Daniel Elfadli zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (90.) doch noch den Ausgleich erzielte. Am Ende trennten sich die Elf von Coach Christian Titz und Karlsruhe schiedlich-friedlich.