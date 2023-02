Bundesliga heute LIVE: VfL Wolsfburg - FC Bayern im TV, Stream & Ticker

Die Münchner müssen am Sonntag zum Abschluss des 19. Spieltags der Bundesliga um 17.30 Uhr beim VfL Wolfsburg mit dem alten FCB-Trainer Niko Kovac ran und wollen nach dem Sieg im Pokal gegen Mainz 05 auch in der Bundesliga endlich den ersten Dreier im Jahr 2023 einfahren.

Umso mehr dürfte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann der Zeitpunkt des so brisanten Neuer-Interviews sauer aufstoßen, in dem der verletzte Torhüter hart gegen die Verantwortlichen austeilte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die voraussichtlichen Aufstellungen für Wolfsburg vs. FC Bayern:

Bundesliga heute live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München

„Gegen die Bayern braucht man ein Quäntchen Glück und einen absolut guten Keeper“, sagte der Coach der Niedersachsen am Freitag. Casteels hatte bei der 1:2-Pokalniederlage am Dienstag gegen Union Berlin wegen einer Erkältung gefehlt. Wieder im Training ist auch Nationalspieler Lukas Nmecha, Kovac ließ einen Einsatz des Stürmers aber noch offen. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

So können Sie VfL Wolfsburg - FC Bayern München LIVE verfolgen:

Darüber hinaus sorgte im Vorfeld der Partie eine Aussage von Niko Kovac für Gesprächsstoff. Der Wölfe-Coach hatte vor dem Gastspiel seiner Mannschaft im Pokal gegen Union Berlin angemerkt, dass es derzeit schwieriger sei, in Berlin zu spielen, als in München, was an der einen oder anderen Stelle als Spitze aufgefasst wurde.