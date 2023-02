Nächste Verlängerung: Frankfurt bindet Osei langfristig

Danke, Kevin Trapp! Diese Spielerfrau bleibt in der Bundesliga

Bundesligist Eintracht Frankfurt treibt die Zukunftsplanung in den eigenen Reihen weiter tatkräftig voran.

Wie der Europa-League-Sieger am Sonntag bekannt gab, unterzeichnete das 16 Jahre alte Defensivtalent Derek Osei einen langfristigen Vertrag bei den Hessen. Eine konkrete Laufzeit nannte die Eintracht nicht.

"Er ist robust, schnell und strahlt eine unheimliche Sicherheit am Ball aus", sagte Alexander Richter, Leiter des SGE-Nachwuchsleistungszentrums: "In den kommenden Jahren möchten wir ihn behutsam an den Herrenfußball heranführen."