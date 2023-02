Skispringen: Althaus bei Japan-Show auf Rang acht

Skispringerin Katharina Althaus hat beim Heimspiel in Willingen einen erneuten Coup verpasst.

Skispringerin Katharina Althaus hat beim Heimspiel in Willingen einen erneuten Coup verpasst. Einen Tag nach ihrem fünften Saisonsieg musste sich die Olympia-Zweite am Sonntag bei Nebel und Schneeregen in Nordhessen mit Rang acht begnügen. Einen japanischen Dreifachsieg feierten Yuki Ito, Nozomi Maruyama und Sara Takanashi.