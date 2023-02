Panne bei der Aufstellung: Deutsche Skilanglauf-Staffel disqualifiziert

Wegen Weihnachtsgeschenk: So kam Dahlmeier zum Biathlon

Bitterer Tag für die deutschen Langläuferinnen: Die Frauen-Staffel schafft es beim Weltcup in Toblach auf Rang zwei, doch die Freude währt nur kurz.

Die deutsche Frauen-Staffel ist nach ihrem starken zweiten Platz beim Skilanglauf-Weltcup in Toblach disqualifiziert worden. Grund war ein Fehler in der Aufstellung: Auf der Startliste stand Coletta Rydzek als Schlussläuferin, an den Start ging aber die nicht gemeldete Sofie Krehl. Kurz nach dem Zieleinlauf wurde das DSV-Quartett daher aus der Wertung genommen.