Skilanglauf: Frauen-Staffel auf dem Podest

Katharina Hennig und Co. jubelten nur kurz © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Laura Gimmler, Hennig, Pia Fink und Coletta Rydzek mussten sich im italienischen Toblach einzig Olympiasieger Norwegen geschlagen geben und untermauerten ihre Medaillen-Ambitionen für die WM in Planica.

Nach 4x7,5 Kilometern lag das DSV-Team 13,9 Sekunden hinter dem Topfavoriten, es war der erste Podestplatz seit Rang zwei im Januar 2017 im schwedischen Ulricehamn. Rang drei ging an Schweden (+26,7 Sekunden). Der letzte deutsche Staffel-Sieg datiert aus dem März 2007.

Frauen-Quartett bei der WM als große Hoffnung

In der Höhe von Südtirol glänzte Startläuferin Gimmler (Oberstdorf) und übergab als Führende an Hennig (Oberwiesenthal), die zusammen mit Schweden den Rest des Feldes distanzierte. Fink (Bremelau) übergab gleichauf mit Norwegens Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg an Sprintspezialistin Rydzek (Oberstdorf), die Silje Theodorsen ziehen lassen musste.