Fall Neuer: Effenberg sieht Angriff auf Bayern - Kemme widerspricht

Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Im STAHLWERK Doppelpass gibt es klare Kritik von Stefan Effenberg - Tabea Kemme widerspricht jedoch in Teilen.

Der Fall Manuel Neuer hält den deutschen Fußball in Atem.

Und natürlich war der große Knall beim FC Bayern auch das Top-Thema im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1. Der ehemalige Bayern-Profi Stefan Effenberg äußerte sich in der prominent besetzten Runde kritisch zu dem Superstar der Münchner.

Die Zukunft Neuers in München beschrieb der SPORT1-Experte als „sehr, sehr schwierig.“ Effenbergs Hauptkritikpunkt: „Ich habe in keinem Satz (des Neuer-Interviews, Anm.) diese Dankbarkeit für den Verein gehört. Dabei war der Klub eher durchweg positiv, als sich Neuer verletzt hat. Dass er so drastische Worte wählt, finde ich schon heftig.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)