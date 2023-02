Streich kritisiert fehlende „Verhältnismäßigkeit“

Wenige Augenblicke vor der Aktion war Freiburgs Daniel Kofi Kyereh nach einem ähnlichen Zweikampf zu Fall gekommen, Schiedsrichter Robert Schröder pfiff jedoch nicht. "Kofi will in den Rücken von Niklas Süle und der fährt den Arm aus, trifft ihn am Hals und macht zu", sagte Streich.