Start am Montag! Alpine Ski-WM LIVE im TV, Stream & Ticker - Zeitplan, Wettbewerbe, Favoriten, Übertragung

Wer steht im deutschen Kader?

Wie stehen die deutschen Chancen?

Die Abfahrer schwächeln, eine Medaille wäre eine noch größere Überraschung als vor zwei Jahren. Kira Weidle hat erneut Chancen in der Abfahrt, ist aber keine sichere Podestfahrerin, ebenso Alexander Schmid im Riesenslalom. Die größten Medaillenhoffnungen haben Lena Dürr und Linus Straßer in den abschließenden Slalom-Rennen. Immer gut für eine Medaille sind die Deutschen im Team-Wettbewerb: Nach WM-Bronze 2021 gab es im Vorjahr Olympia-Silber.

Was wird erwartet?

Auf wen gilt es bei den Frauen zu achten?

Und die Favoriten bei den Männern?

Es könnte die WM des Marco Odermatt werden. Gold im Super-G und im Riesenslalom führt nur über den Schweizer Überflieger - in der Abfahrt war er schon oft nahe dran am Sieg. Größter Konkurrent: Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger dominiert in diesem Winter die Abfahrt und duelliert sich mit Odermatt um die Siege im Super-G.

Wer darf starten?

Was ist mit den Exoten?

In den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G dürfen die Läuferinnen und Läufer aus „kleinen“ Nationen nicht starten - es sei denn, sie verfügen über eine ausreichende Anzahl an FIS-Punkten in diesen Disziplinen (was selten der Fall ist). Für die jeweiligen Parallel- sowie die Riesenslalom- und Slalom-Rennen der Männer gibt es eine Qualifikation. Im Riesenslalom und Slalom sind 50 Plätze an die besten 50 im Weltcup fest vergeben, die Exoten fahren vorab weitere 25 Startplätze aus.