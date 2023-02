Düsseldorf: Zimmermann erleidet Faserriss

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres auf Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann verzichten, der beim 1:4 am Freitag beim SC Paderborn einen Faserriss in der Gesäßmuskulatur erlitten hatte. Das ergaben die Untersuchungen von Mannschaftsarzt Ulf Blecker. Am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gastiert die Fortuna im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg.