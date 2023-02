Stich besorgt über deutsches Tennis: "Die Kluft ist riesig"

Das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) verpasste am Freitag und Samstag durch das 2:3 gegen die Schweiz überraschend die Qualifikation für die Davis-Cup-Gruppenphase im September und muss nun in den Play-offs um den Klassenerhalt in der Weltgruppe kämpfen. Stich, 1993 in Düsseldorf Davis-Cup-Sieger mit Deutschland, benannte die Hauptmerkmale für ein erfolgreiches Nationalteam: "Die Charaktere müssen zusammenpassen, man muss sich ergänzen. Außerdem braucht man einen Führungsspieler, der Willen ausstrahlt."