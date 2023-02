Transfer News: Eintracht-Warnung bei Koko Muani: "Wenn wir ihn mal abgeben ..."

Krösche: Hier muss sich Kolo Muani weiterentwickeln

Kolo Muani war in der jüngeren Vergangenheit unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Der 24-Jährige habe eine sehr gute Entwicklung genommen, erklärte Krösche weiter. Trotzdem ist er optimistisch und glaubt an einen Verbleib. Weil dieser aus seiner Sicht auch für den Spieler die beste Option darstellen würde.

„Du siehst einfach, dass er sich in vielen Bereichen noch weiter entwickeln muss. Gerade, wenn es darum geht, Bälle festzumachen, das Entscheidungsverhalten. Sicherlich ist er vor dem Tor schon kälter geworden, als er es in der Hinrunde war. Aber es gibt so viele Bereiche, an denen er arbeiten muss, auch an der Robustheit. Ich glaube, dass es ihm guttut, die nächsten Jahre noch bei uns zu bleiben“, meinte der Eintracht-Boss.