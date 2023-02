Schach-Talent Keymer: Start auf einer Plastikfolie

„Das war in unserer Zweitwohnung in Hannover“, sagte der 18-Jährige in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), „es war nicht einmal ein richtiges Schachbrett. Es war eine Plastikfolie mit einem Schachbrettmuster drauf und ein paar Figuren, die ich gefunden habe. Ich wollte einfach nur wissen, was das ist. Das war meine erste Begegnung mit Schach. Ich war damals fünf.“