Ski Alpin: Olympiasiegerin tönt gegen Shiffrin

Einmal in Fahrt, legte die 77-Jährige, die bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck im Riesenslalom und 1968 in Grenoble im Slalom Gold gewann, nach. „Das heutige Skifahren ist wie für mich gemacht. Im Super-G würde ich nicht eine einzige Medaille abgeben.“ Und auch im Slalom sähe sie sich „unantastbar“.