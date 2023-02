FC Bayern: War's das jetzt für Neuer? Fans sauer, Experten schimpfen, Verein droht

Bayern-Fans wenden sich von Neuer ab

Neuer hatte in einem am Freitag veröffentlichten Interview die Vereinsführung des FC Bayern kritisiert. Weil sein langjähriger Torwarttrainer und Wegbegleiter Toni Tapalovic vor kurzem entlassen wurde, machte er den Bossen Vorwürfe. Zunächst hatte er seine Sichtweise laut eigener Aussage auch intern kundgetan.

Experten watschen Neuer ab

„Für mich war das ein Schlag - als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe schon viel erlebt“, hatte Neuer bei der Süddeutschen Zeitung und The Athletic dann aber öffentlich erklärt.