Salihamidzic zu Neuer: „Hätte anderes Verhalten erwartet“

Der FC Bayern hatte sich am 23. Januar von Toni Tapalovic getrennt, der nicht nur Torwarttrainer der Münchner war, sondern auch ein enger Freund Neuers ist. Dieser hatte in wortgleichen Gesprächen mit der Süddeutschen Zeitung und dem Portal The Athletic, die am Freitag veröffentlicht wurden, erklärt: "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen."