2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg, 1:0 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Anstelle von Mats Möller Daehli war nach Wiederbeginn Johannes Geis für Nürnberg im Spiel. In der 70. Minute stellte Alexander Zorniger um und schickte in einem Doppelwechsel Lukas Petkov und Ragnar Ache für Armindo Sieb und Dickson Abiama auf den Rasen. Mit Tobias Raschl und Simon Asta nahm Alexander Zorniger in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julian Green und Marco Meyerhöfer. Tore blieben den 16.626 Zuschauern bis zur 90. Minute, in der Ache für Fürth zum 1:0 erfolgreich war, vorenthalten. Am Schluss schlug SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Nürnberg mit 1:0.